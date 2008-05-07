Тимошенко готова встречаться с губернаторами в дуплах деревьев

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на необходимости подчинения областных государственных администраций Кабинету министров и сожалеет, что председателей ОГА не отпускают на заседания правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров после завершения заседания правительства.

«Губернаторов, к сожалению, сегодня не пускают на заседания правительства, на совещания, которые проводит премьер-министр. Скоро мы вместе с губернаторами будем создавать сеть конспиративных квартир и встречаться на конспиративных квартирах, или в дуплах деревьев, где-нибудь в Мариинском парке передавать записки друг другу, чтобы не дай Бог не попасть под увольнение губернаторов. Я думаю, что нормальная ситуация – это тогда, когда они в соответствии с Конституцией подчинены Кабинету Министров», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, сейчас правительство «отрезано» от исполнительных структур на местах.

«Это является ущербностью сегодняшней власти и ущербностью Конституции», - считает глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля этого года Президент Украины подписал Указ об упорядочении служебных командировок руководителей местных госадминистраций с целью укрепить служебную и исполнительскую дисциплину чиновников. Согласно этому документу, все выезды глав Совета Министров АР Крым, ОГА, Киевской и Севастопольской ГГА за пределы подчиненных им территорий необходимо согласовывать с главой государства.

6 мая заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ, комментируя распоряжение премьер-министра о вызове в Киев на совещание в Кабинете Министров председателя Совета Министров АР Крым, глав ОГА, Киевской и Севастопольской ГГА, заявил, что служебные командировки руководителей областных государственных администраций правительство должно согласовывать с Президентом.

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ также пригрозил освобождением от должностей тем, кто не будет выполнять соответствующий указ главы государства.