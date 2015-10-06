Решение "ДНР" и "ЛНР" о переносе "выборов" в Кремле назвали глубоким и конструктивным

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

«Мы приветствуем это решение "ДНР" и "ЛНР". Это еще один пример гибкого и конструктивного подхода в интересах реализации минских договоренностей», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, боевики "ДНР и "ЛНР" согласились перенести "выборы" на Донбассе и выдвинули Украине условия.

Накануне президент Украины Петр Порошенко провел встречу с лидерами фракций в Верховной Раде и заявил, что 6 октября боевики объявят об отмене псевдовыборов 18 октября и 1 ноября

Напомним, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

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Порошенко по ее итогам заявил, в частности, участники отметили недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил: во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых ДНР и ЛНР "будет принят отдельный закон".