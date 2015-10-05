Боевики могут завтра объявить об отмене псевдовыборов на Донбассе - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть информация, что завтра (6 октября - УНИАН) боевики объявят об отмене псевдовыборах 18 октября и 1 ноября", - сообщил президент Украины на встрече с лидерами фракций.

Порошенко также отметил, что "не существует иного пути урегулирования кризиса на Донбассе, чем проведение настоящих выборов, которые должны состояться за украинским законодательством и соответствовать всем критериям ОБСЕ".

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При этом президент отметил принципиальную позицию относительно обязательного участия украинских политических партий, вовлеченности Центральной избирательной комиссии, беспрепятственной деятельности украинских средств массовой информации и предоставления возможности временно перемещенным лицам Донбасса права участия в этих выборах.

Во встрече с руководителями парламентских фракций также приняли участие Председатель ВР Украины Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и Секретарь СНБОУ Александр Турчинов.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявляет, что в АП рассчитывают на отмену псевдовыборов на Донбассе в ближайшее время.

Напомним, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Порошенко по ее итогам заявил, в частности, участники отметили недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил: во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых ДНР и ЛНР "будет принят отдельный закон".