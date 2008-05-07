Эксперты назвали самое вероятное политическое событие будущего Украины

Эксперты считают досрочные выборы в Верховную Раду Украины одним из самых вероятных политических событий будущего.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса Центра социологических и политических исследований «Социоизмерение» и Института массовой информации, которые были обнародованы сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила директор Института массовой информации Виктория СЮМАР, к возможности проведения еще одних досрочных выборов народных депутатов склоняются 57,1% опрошенных. При этом, по ее словам, самыми вероятными политическими событиями также являются осуществление конституционной реформы до президентских выборов и изменение Конституции нынешним составом парламента в направлении парламентской формы правления (60%).

В то же время, по словам В.СЮМАР, только 11,4% опрошенных верят в возможность проведения досрочных выборов Президента, 20% - в одновременные досрочные выборы парламента и главы государства, 25,7% - в проведение инициированного Президентом референдума по утверждению проекта новой редакции Конституции, подготовленного Национальным конституционным советом.

Вместе с тем, только 5,7% опрошенных экспертов верят в минимизацию противостояния и противоречий между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и главой правительства Юлией ТИМОШЕНКО.

Опрос проводился 25 апреля – 5 мая 2008 года. Всего было опрошено 35 ведущих украинских политологов, политических экспертов и парламентских журналистов.