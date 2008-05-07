Результатов расследования драки Луценко с Черновецким ждать уже недолго?

В Генеральной прокуратуре обещают в мае завершить расследование по факту инцидента между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на брифинге генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что было принято решение назначить дополнительный комплекс экспертиз в связи с тем, что были определенные противоречия в описательной и результативной части предварительной экспертизы.

«После получения результатов экспертизы будем принимать решение, думаю, что в мае оно будет окончательным», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

21 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством меры к его участникам.

24 января прокуратура Киева сообщила, что “по факту инцидента, который произошел 18 января 2008 года по окончании работы СНБО Украины, во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого происшествия по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.

Прокурор г. Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ 24 апреля сообщил, что следователи прокуратуры Киева назначили дополнительную экспертизу по делу по факту этого инцидента.

«Назначена дополнительная экспертиза в отношении одного участника (инцидента) и в отношении второго», - сказал он. При этом Е.БЛАЖИВСКИЙ объяснил, что это связано с тем, что «первая экспертиза была очень не конкретизирована», в частности, что касается Ю.ЛУЦЕНКО.