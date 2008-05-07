Эксперты отмерили коалиции время лишь до зимы

Подавляющее количество экспертов считают, что демократическая коалиция в Верховной Раде просуществует не дольше, чем до осени этого года.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса Центра социологических и политических исследований “Социоизмерение” и Института массовой информации, обнародованного сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам председателя правления Центра социологических и политических исследований “Социоизмерение”, директора Международного института демократии Сергея ТАРАНА, 42,8% опрошенных убеждены, что коалиция между БЮТ и НУ-НС прекратит свое существование уже осенью этого года. При этом 17,2% опрошенных убеждены, что коалиция расколется не раньше конца этого года, 11,5% убеждены, что она будет существовать до апреля следующего года. Вместе с тем, отметил С.ТАРАН, ни один из опрошенных не считает, что коалиция просуществует до конца каденции ВР шестого созыва.

Он также отметил, что, по мнению экспертов, наиболее заинтересованным в отставке нынешнего правительства является сама премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО (31,3%), а 25,7% убеждены, что в этом заинтересован Секретариат Президента. При этом 22,9% опрошенных экспертов считают, что сторонником отставки правительства является Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, 20% - парламентская оппозиция, 8,6% - представители отечественного олигархического бизнеса, 2,9% - российская власть.

Опрос был проведен 25 апреля – 5 мая 2008 года. Всего было опрошено 35 ведущих украинских политологов, политических экспертов и парламентских журналистов.