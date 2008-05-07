Семенюк обвинила Портнова в использовании поддельной печати ФГИУ

Генеральная прокуратура Украины проверяет заявление отстраненной от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о незаконном изготовлении печати фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Секретариате Президента генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО направила заявление по поводу незаконного изготовления печати и использования ее назначенным правительством исполняющим обязанности председателя ФГИУ Андреем ПОРТНОВЫМ.

А.МЕДВЕДЬКО пообещал, что Генпрокуратура проверит это заявление и сообщит о результатах этой проверки.

Также, по словам А.МЕДВЕДЬКО, сейчас Генпрокуратура изучает полученные 5 мая отклоненные правительством протесты ведомства на решение Кабмина относительно В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и приватизации Одесского припортового завода и примет решение по этому поводу.

В свою очередь, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что Служба безопасности проводит служебное расследование законности действий всех фигурантов конфликта вокруг ФГИУ и результаты будут сообщены В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Он также сообщил, что в рабочую группу, которая осуществляет вышеупомянутую проверку, входят представители всех правоохранительных ведомств.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин освободил В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности А.ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в Конституционный Суд представление по поводу конституционности распоряжений правительства о руководстве Фонда госимущества.

25 апреля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда.

В тот же день В.ЮЩЕНКО повторно остановил распоряжение Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГУ и о начале конкурса по продаже ОАО “Одесский припортовый завод”.

25 апреля Генеральная прокуратура Украины вынесла протест относительно распоряжения Кабинета Министров Украины об освобождении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины в связи с осуществлением служебного расследования, а также об утверждении условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО “Одесский припортовый завод”. В соответствии с законом о прокуратуре, протест прокурора останавливает действие опротестованного акта и подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в десятидневный срок после его поступления.

Вечером 25 апреля правительство отклонило эти протесты Генеральной прокуратуры Украины.