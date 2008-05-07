Ющенко оценил пьянство за рулем в 500 долларов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, чтобы Верховная Рада безотлагательно приняла закон, который предусматривает существенное повышение ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сегодня на брифинге.

И.ПУКШИН отметил, что сегодня В.ЮЩЕНКО обратился с письмами в парламент, у министру внутренних дел и губернаторам по поводу катастрофической ситуации, сложившейся на дорогах.

И.ПУКШИН напомнил, что за последние 10 дней на автодорогах погибли 252 чел., а количество ДТП в течение последнего месяца значительно увеличилось.

Потому Президент требует от парламента безотлагательно принять в целом законопроект о безопасности дорожного движения, который повышает ответственность водителей, а также размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения.

От министра внутренних дел и губернаторов Президент требует принять ряд мер по борьбе с нарушениями водителями правил дорожного движения, сообщил И.ПУКШИН.

Как сообщал УНИАН, 20 марта 2008 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», внесенный Президентом.

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Земельный и Бюджетный кодексы и законы Украины "О милиции", "О дорожном движении", "О рекламе", "О перевозке опасных грузов", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Основными положениями законопроекта являются изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Законопроектом предлагается увеличение размеров штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение будет составлять 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за совершение грубых нарушений правил дорожного движения. В частности, штраф за проезд на запретительный сигнал светофора будет составлять 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 1360-2550 грн.

При грубых и систематических нарушениях правил дорожного движения (управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения, совершение дорожно-транспортного происшествия и т.п.) решения о взыскании в виде лишения права управления транспортным средством или наложения штрафа в значительном размере будут приниматься исключительно судом.

Вводится механизм контроля за систематическим нарушением правил дорожного движения путем начисления штрафных баллов. В случае нарушения этих правил лицом, сумма начисленных штрафных баллов которого достигнет или будет превышать 30 штрафных баллов, нарушитель в судебном порядке будет лишен права управления транспортным средством, при этом начисленные штрафные баллы погашаются.