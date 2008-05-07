Ющенко оценил пьянство за рулем в 500 долларов
Президент требует от ВР принять закон
|Игор ПУКШИН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сегодня на брифинге.
И.ПУКШИН отметил, что сегодня В.ЮЩЕНКО обратился с письмами в парламент, у министру внутренних дел и губернаторам по поводу катастрофической ситуации, сложившейся на дорогах.
И.ПУКШИН напомнил, что за последние 10 дней на автодорогах погибли 252 чел., а количество ДТП в течение последнего месяца значительно увеличилось.
Потому Президент требует от парламента безотлагательно принять в целом законопроект о безопасности дорожного движения, который повышает ответственность водителей, а также размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения.
От министра внутренних дел и губернаторов Президент требует принять ряд мер по борьбе с нарушениями водителями правил дорожного движения, сообщил И.ПУКШИН.
Как сообщал УНИАН, 20 марта 2008 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», внесенный Президентом.
Законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Земельный и Бюджетный кодексы и законы Украины "О милиции", "О дорожном движении", "О рекламе", "О перевозке опасных грузов", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".
Основными положениями законопроекта являются изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Законопроектом предлагается увеличение размеров штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение будет составлять 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за совершение грубых нарушений правил дорожного движения. В частности, штраф за проезд на запретительный сигнал светофора будет составлять 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 1360-2550 грн.
При грубых и систематических нарушениях правил дорожного движения (управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения, совершение дорожно-транспортного происшествия и т.п.) решения о взыскании в виде лишения права управления транспортным средством или наложения штрафа в значительном размере будут приниматься исключительно судом.
Вводится механизм контроля за систематическим нарушением правил дорожного движения путем начисления штрафных баллов. В случае нарушения этих правил лицом, сумма начисленных штрафных баллов которого достигнет или будет превышать 30 штрафных баллов, нарушитель в судебном порядке будет лишен права управления транспортным средством, при этом начисленные штрафные баллы погашаются.