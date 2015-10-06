Порошенко сегодня проведет первое заседание Антикоррупционного совета

Сегодня, 6 октября, под председательством Петра Порошенко состоится первое заседание Антикоррупционного совета. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседание начнется в 14:00 в здании АПУ.

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По результатам заседания Антикоррупционного совета при Президенте Украины состоится брифинг участников заседания.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики был создан в октябре 2014 года.

Его главой 26 сентября 2015 года был назначен уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.