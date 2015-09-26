Президент назначил Джемилева главой Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики
14:42, 26 сентября 2015Политика
2640 0
Президент Петр Порошенко назначил своего уполномоченного по делам крымско-татарского народа Мустафу Джемилева главой нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.
Порошенко дал новую должность Джемилеву / Фото УНИАН
Соответствующий указ №563/2015 от 26 сентября размещен на сайте главы государства.
«Назначить Джемилева Мустафу - уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа - председателем национального совета по вопросам антикоррупционной политики», - говорится в документе.
Читайте такжеДжемилев назвал цель и сроки блокады Крыма
Данный указом в состав нацсовета также введен замглавы Администрации президента Андрей Таранов.
Читайте такжеДжемилев: крымские татары против военного решения конфликта в Крыму
Как сообщал УНИАН, Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики был создан в октябре 2014 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter