Президент назначил Джемилева главой Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики

Соответствующий указ №563/2015 от 26 сентября размещен на сайте главы государства.

«Назначить Джемилева Мустафу - уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа - председателем национального совета по вопросам антикоррупционной политики», - говорится в документе.

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Данный указом в состав нацсовета также введен замглавы Администрации президента Андрей Таранов.

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Как сообщал УНИАН, Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики был создан в октябре 2014 года.