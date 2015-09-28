Коррупция в Украине является большей угрозой, чем "русский мир" - The Economist

Но вопрос заключается в том, захочет ли он это делать, передает ТСН со ссылкой на The Economist.

Отмечается, что ЕС и США сосредоточили свое внимание на Кремле и военной агрессии на Донбассе, хотя проблемы внутри Украины не менее серьезные и разрушительные.

Обозреватель The Economist подчеркнул, что Майдан положил начало коренным преобразованиям постсоветского строя и становлению европейского общества, основанного на верховенстве права и закона. Однако коррупция и "русский мир" Владимира Путина значительно препятствуют утверждению либеральной демократии.

На данный момент украинское государство, копируя годы РФ, имеет разветвленную систему коррупционных связей. Главная цель мафии, которая управляет страной, - создание российского трансплантанта и дерибан денег. Олигархи и сейчас доминируют в экономической и политической жизни.

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Поэтому Запад должен срочно помочь Украине в борьбе с коррупцией. Иностранные государства могут влиять на решения похожих проблем, как это, например, было в Гватемале. Под эгидой ООН туда отправили немало адвокатов и правозащитников, которые сумели определенным образом урегулировать катастрофическую ситуацию в стране.

Украинские группы гражданского общества также просят помощи извне. Западные доноры сейчас предлагают пополнить зарплаты украинских чиновников, чтобы обуздать их "любовь" к взяткам.

Кроме того, вложение денег в развитие независимых украинских СМИ также должны быть в приоритете, несмотря на информационную войну Кремля, которая не прекращается ни на минуту. Санкции против определенных каналов, которые транслируют российский продукт, как мы видим, не слишком действенны.

В то время бюджеты Радио Свобода и BBC в стране существенно сокращались в течение лет.

В издании отмечают, что Майдан вышел на улицы Киева, чтобы получить существенные изменения в стране. И многие из тех демонстрантов сейчас очень недовольны ситуацией. Они ждут от Европы реальной помощи в утверждении либерально-демократической системы и борьбе с Путиным на Донбассе, а не просто болтовни.