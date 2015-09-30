Украинский МИД отреагировал на разрешение использовать вооруженные силы России за ее пределами

Об этом говорится в комментарии МИД, переданном УНИАН.

«В Министерстве иностранных дел Украины с глубоким беспокойством восприняли сообщение об одобрении в закрытом режиме Советом Федерации Федерального Собрания РФ постановления об использовании российских вооруженных сил за пределами государства. Аналогичное решение РФ от 1 марта 2014 года привело к оккупации и аннексии Автономной Республики Крым и г.Севастополь и вызвало беспрецедентный кризис безопасности в Европе», - говорится в сообщении.

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В МИД Украины очередной карт-бланш на применение вооруженных сил государства-агрессора рассматривают как угрозу для национальной безопасности и шаг, подрывающий мирное урегулирование в соответствии комплексом мер по имплементации Минских договоренностей накануне саммита в «нормандском» формате в Париже 2 октября.

«В этой связи ожидаем от Российской Федерации публичного заверения об отсутствии каких-либо намерений в использовании возможностей, предоставленных постановлением Совета Федерации против Украины, последовательном выполнении обязательств по Минским договоренностям и немедленном выводе своих вооруженных сил с территории Украины», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет Федерации России в закрытом режиме по предложению президента Владимира Путина разрешил использование российских войск за рубежом.

Сегодня же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Ряд заграничных СМИ сообщает о десяти жертвах этих бомабардировок.