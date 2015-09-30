Украинский МИД отреагировал на разрешение использовать вооруженные силы России за ее пределами
Разрешение Федерального Собрания РФ на использование российских вооруженных сил за пределами государства на фоне продолжающейся агрессии против Украины МИД рассматривает как угрозу для национальной безопасности.
Об этом говорится в комментарии МИД, переданном УНИАН.
«В Министерстве иностранных дел Украины с глубоким беспокойством восприняли сообщение об одобрении в закрытом режиме Советом Федерации Федерального Собрания РФ постановления об использовании российских вооруженных сил за пределами государства. Аналогичное решение РФ от 1 марта 2014 года привело к оккупации и аннексии Автономной Республики Крым и г.Севастополь и вызвало беспрецедентный кризис безопасности в Европе», - говорится в сообщении.
Читайте такжеПутин пытается перевести внимание с Украины на Сирию – экс-посол США
В МИД Украины очередной карт-бланш на применение вооруженных сил государства-агрессора рассматривают как угрозу для национальной безопасности и шаг, подрывающий мирное урегулирование в соответствии комплексом мер по имплементации Минских договоренностей накануне саммита в «нормандском» формате в Париже 2 октября.
«В этой связи ожидаем от Российской Федерации публичного заверения об отсутствии каких-либо намерений в использовании возможностей, предоставленных постановлением Совета Федерации против Украины, последовательном выполнении обязательств по Минским договоренностям и немедленном выводе своих вооруженных сил с территории Украины», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет Федерации России в закрытом режиме по предложению президента Владимира Путина разрешил использование российских войск за рубежом.
Сегодня же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.
Ряд заграничных СМИ сообщает о десяти жертвах этих бомабардировок.