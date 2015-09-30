Путин пытается перевести внимание с Украины на Сирию – экс-посол США

Пайфер считает, что президент России Владимир Путин пытается переключить внимание мирового сообщества на Сирию, сообщает Радио Свобода.

"Президент Путин решил из своих соображений перевести внимание с Украины на Сирию. Это не означает, что Запад ответит на это, жертвуя интересами Украины", – отметил Пайфер в ответ на вопрос, стоит ли ожидать уменьшения внимания Запада к российской агрессии в Украине, учитывая инициативу Москвы приобщиться к борьбе с радикальными группировками на территории Сирии.

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По мнению эксперта, сложно назвать вопрос Украины и Сирии взаимосвязан. Кроме того, Пайфер обратил внимание на то, что "между Москвой и Вашингтоном остаются большие разногласия по Сирии".

"В частности, по вопросу, что делать с Асадом. Вашингтон, большинство стран Запада считают, что Асад должен уйти. Он убил гораздо больше сирийцев, чем группировка "Исламское государство". Москва, очевидно, пытается удержать позиции Асада хотя бы на некоторое время", – отметил Пайфер.

Также, по мнению эксперта, вряд ли можно говорить о существенных изменениях в подходе к украинскому вопросу Москвы или Вашингтона. "Если вы послушаете, что сказал президент Обама и, что сказал президент Путин в своих речах, очевидно, что у них разные взгляды на Украину", – отметил Стивен Пайфер.