Порошенко и Обама внепланово провели серьезный разговор (фото)

Фотографию, где видно, что лидеры двух государств беседуют с глазу на глаз разместил в "Твиттере" глава Постоянного представительства Украины при ООН, посол Юрий Сергеев.

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"Состоялся крайне серьезный разговор президентов Украины и США", – написал Юрий Сергеев, не указав, впрочем, о чем именно он была и сколько длился.

На сайте украинского президента сообщения об этом разговоре нет.

Напомним,министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал встречу Петра Порошенко с Бараком Обамой между ланчем с генсекретарем ООН и саммитом по вопросам миротворчества. "Будет короткая встреча, там будут обсуждаться несколько вопросов, о которых я не могу подробно рассказать", – сказал Павел Климкин.

Полуторачасовую встречу с американским президентом с глазу на глаз имел накануне и российский президент. Барак Обама и Владимир Путин, как сообщается, главным образом говорили о ситуации в Сирии.