Турчинов собрался в несколько раз увеличить территорию Киева

Большая кольцевая автомобильная дорога вокруг Киева, строительство которой сейчас ведется, будет бесплатной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге после облета на вертолете территории этой дороги заявил первый вице-премьер-министр Украины, кандидат в мэры Киева Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, без учета стоимости земли строительство дороги обойдется в 50 млрд. грн.

Заинтересовывать инвесторов во вложении денег в строительство планируется путем предоставления им права заниматься развитием инфраструктуры вдоль дороги – строительство заправок, ресторанов и так далее.

Также А.ТУРЧИНОВ сообщил, что проблемными участками дороги являются мостовой переезд в районе Украинки, а также 8 км трассы над Киевским морем.

Кроме того, он подчеркнул, что могут возникнуть некоторые проблемы относительно участков распаеванной земли. «Но этот вопрос можно будет решить с областной властью», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, в ходе строительства дороги не будут возникать проблемы с частным строительством домов и сооружений.

При этом он отметил, что после сдачи в эксплуатации дороги территория Киева увеличится в несколько раз.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с губернатором Киевской области В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнул важность ускорения работы по строительству Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева. Он поручил областной госадминистрации разработать и внести на рассмотрение правительства предложения о внесении изменений в законодательные акты относительно изъятия (выкупа) земельных участков для общественных нужд.

Кабинет Министров распоряжением от 22 февраля 2008 г. № 326-р утвердил Генеральное направление прохождения Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

Предпроектные предложения по строительству Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева предусматривают протяженность трассы в 213 км, из которых будут реконструированы 65 км существующей дороги (шириной от 4 до 6 полос движения) и построено 168 км новой автотрассы. Дорога проляжет на расстоянии 27-41 км от центра Киева.

Трасса будет проходить по территории восьми районов Киевской области.

Проектом запланировано строительство около 150 искусственных инженерных сооружений – мостов, эстакад, подземных переходов. Вокруг автострады планируется строительство логистических комплексов, гостиниц и других объектов.