Проблема безопасности остается главной на обсуждениях возможностей проведения выборов на Донбассе - Кучма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Представитель Украины в контактной группе сказал, что подписание соглашения об отводе вооружения калибром менее 100 мм является промежуточным этапом, и что еще надо многого достичь, в том числе в вопросе безопасности,

"Но работа эта, это только так, промежуточный этап... Но и политическая подгруппа, сегодня одна из групп, которая очень хочет достичь консенсуса. Потому что каждая сторона смотрит со своей точки зрения. И конечно, на первом месте здесь проблема безопасности, потому что говорить о выборах, о всех других процессах, невозможно, если не будет мира на этой земле", - подчеркнул Кучма.

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Он выразил надежду, чтобы каждая встреча контактной группы приводила к результату.

Кучма также поблагодарил белорусскую сторону за созданные условия для проведения заседаний контактной группы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Минске Трехсторонняя контактная группа во главе представителей Украины, ОБСЕ и России подписали соглашение об отводе вооружений от линии соприкосновения калибром меньше 100 мм.

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик надеется, что соглашение об отводе вооружения калибром менее 100 мм станет значительным вкладом в мирный процесс.