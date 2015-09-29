Проблема безопасности остается главной на обсуждениях возможностей проведения выборов на Донбассе - Кучма
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что проблема безопасности остается главной на обсуждениях возможностей проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
Представитель Украины в контактной группе сказал, что подписание соглашения об отводе вооружения калибром менее 100 мм является промежуточным этапом, и что еще надо многого достичь, в том числе в вопросе безопасности,
"Но работа эта, это только так, промежуточный этап... Но и политическая подгруппа, сегодня одна из групп, которая очень хочет достичь консенсуса. Потому что каждая сторона смотрит со своей точки зрения. И конечно, на первом месте здесь проблема безопасности, потому что говорить о выборах, о всех других процессах, невозможно, если не будет мира на этой земле", - подчеркнул Кучма.
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Он выразил надежду, чтобы каждая встреча контактной группы приводила к результату.
Кучма также поблагодарил белорусскую сторону за созданные условия для проведения заседаний контактной группы.
Ранее УНИАН сообщал, что в Минске Трехсторонняя контактная группа во главе представителей Украины, ОБСЕ и России подписали соглашение об отводе вооружений от линии соприкосновения калибром меньше 100 мм.
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик надеется, что соглашение об отводе вооружения калибром менее 100 мм станет значительным вкладом в мирный процесс.