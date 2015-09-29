ОБСЕ: Соглашение об отводе вооружения станет значительным вкладом в мирный процесс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сайдик сказал после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

В частности, спецпредставитель ОБСЕ комментируя подписание контактной группой соглашения об отводе от линии соприкосновения вооружения калибром менее 100 мм заявил, что "это еще один важный шаг для реализации того, что уже было согласовано в Минске".

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"Я это говорю, так как убежден, что данное соглашение станет существенным вкладом укрепление режима прекращения огня и Минского процесса в целом", - подчеркнул Сайдик.

Он выразил благодарность всем участникам контактной группы, внесшим вклад в подготовку данного соглашения. Также Сайдик пожелал успехов всем сторонам, которые вскоре начнут имплементацию соглашения.

Сайдик отметил, что подписанное соглашение должно быть реализована в два этапа. "Сначала предполагается отвести танки, затем артиллерию, а затем минометы", - подчеркнул он.