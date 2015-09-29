Российская делегация покинула зал перед выступлением Порошенко в ООН (фото)

19:45, 29 сентября 2015
Политика
10250 0

Российская делегация отсутствует в зале ООН во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Российская делегация не присутствует на выступлении Порошенко в ООН / 112.ua

Российская делегация отсутствует в зале ООН во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Кресла, предназначенные для российской делегации, пусты.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко начал своего выступление на 70-й Генассамблее ООН.

Фото: Дмитрий Смирнов / Фото: Дмитрий Смирнов

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter