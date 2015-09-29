Российская делегация покинула зал перед выступлением Порошенко в ООН (фото)

Российская делегация отсутствует в зале ООН во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Российская делегация отсутствует в зале ООН во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Кресла, предназначенные для российской делегации, пусты. Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко начал своего выступление на 70-й Генассамблее ООН.

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