Порошенко: лидеры стран Евросоюза не будут смешивать вопросы Украины и Сирии

09:53, 28 сентября 2015
Политика
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Украина получила заверения от ЕС в том, что вопрос Сирии не может быть смешан с вопросом о ситуации с безопасностью в нашей стране.

REUTERS

Об этом заявил президент Петр Порошенко после переговоров в двустороннем формате с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом в Нью-Йорке, передает "ЕвроПравда".

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"Мы получили четкую поддержку позиции Украины. Требования по деэскалации конфликта, выводу российских войск с оккупированной территории Донбасса и освобождению Крыма отдельно поднимались на всех встречах", - сказал Петр Порошенко.

По словам президента, во время переговоров была скоординирована позиция перед встречей в нормандском формате, которая состоится 2 октября в Париже.

Отдельно были обсуждены вопросы расширения экономического сотрудничества и реструктуризации долга, отметил глава государства.

Отвечая на вопрос, обсуждался вопрос выборов на Донбассе, президент отметил, что позиция остается неизменной выборы создают серьезную опасность Минском процесса.

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