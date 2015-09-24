"Фейковые" выборы на оккупированных территориях Донбасса уничтожат мирный процесс - Порошенко

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее заявление он сделал во время встречи с депутатами Европейского парламента – членами комитетов по вопросам международной торговли и правовым вопросам, которые находятся в Киеве с рабочим визитом.

В частности, президент проинформировал евродепутатов о ситуации на Донбассе. Он обратил внимание на отсутствие прогресса в реализации политической части Минских договоренностей.

Читайте такжеЛавров считает, что боевики не нарушат Минские договоренности проведением псевдовыборов

"Фейковые выборы на оккупированных территориях Донбасса уничтожат мирный процесс", – подчеркнул Порошенко.

Президент приветствовал решение Европейского парламента о направлении миссии наблюдения за местными выборами в Украине 25 октября 2015 года и подтвердил решимость украинской власти обеспечить свободный и честный избирательный процесс в полном соответствии со стандартами БДИПЧ ОБСЕ.

Собеседники также обсудили ход реформ и состояние подготовки к началу функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом с 1 января 2016 года. Украина надеется, что ратификационный процесс Соглашения об ассоциации странами-членами ЕС завершится до конца 2015 года.

Также глава государства выразил надежду на положительные оценки миссии ЕС относительно выполнения Плана по либерализации визового режима для украинцев.

"Далее, в случае положительной оценки, будет очень важным и символичным по солидарности ЕС с Украиной, чтобы Европейский парламент и Европейская комиссия приняли положительное решение относительно безвизового режима", – подчеркнул Порошенко.

Президент поблагодарил за решение Европарламента за поддержку Украины в вопросах незаконной аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе, поддержку летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова и других незаконно заключенных украинцев.

Также Порошенко подчеркнул, что инвестирование и поддержка Украины в экономической сфере, в проведении реформ и восстановление украинской армии является инвестированием в европейскую безопасность.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины призвал международное сообщество к продолжению и расширению санкций против РФ за решение о проведении фейковых выборов на Донбассе 18 октября и 1 ноября.

Верховная Рада Украины приняла закон, определяющий правила проведения местных выборов 25 октября. В переходных положениях закона указано, что очередные выборы в органы местного самоуправления на оккупированных территориях Крыма, Севастополя, а также части Донецкой и Луганской областей не проводятся.

Украина неоднократно предостерегала сепаратистов от проведения любых выборов на оккупированных территориях, называя это срывом Минских договоренностей. Согласно с Минскими соглашениями, выборы на этих территориях могут произойти только в соответствии с украинским законодательством, после вывода иностранных войск и возобновления Украиной контроля вдоль всей границы.