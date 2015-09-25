Радикал Мосийчук согласился прекратить голодовку
Арестованный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук согласился прекратить голодовку.
Об этом заявил его коллега по фракции Андрей Лозовой, передает "Украинская правда".
По словам Лозового, прекратить голодовку Мосийчука убедили врачи, так как из-за болезни и недавно перенесенной операции она могла иметь критические последствия.
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При этом Лозовой сообщил, что его коллега болеет хроническим гастродуоденитом, распространенным остеохендрозом позвоночника и консолидированным переломом головки левой плечевой кости.
Напомним, 18 сентября Печерский районный суд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года.
Выслушав решение суда, Мосийчук тогда заявил, что объявляет голодовку.
Вскоре адвокат нардепа сообщила, что Мосийчук только пьет воду и планирует прекратить голодовку только после встречи с Шокиным.