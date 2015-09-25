Радикал Мосийчук согласился прекратить голодовку

Об этом заявил его коллега по фракции Андрей Лозовой, передает "Украинская правда".

По словам Лозового, прекратить голодовку Мосийчука убедили врачи, так как из-за болезни и недавно перенесенной операции она могла иметь критические последствия.

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При этом Лозовой сообщил, что его коллега болеет хроническим гастродуоденитом, распространенным остеохендрозом позвоночника и консолидированным переломом головки левой плечевой кости.

Напомним, 18 сентября Печерский районный суд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года.

Выслушав решение суда, Мосийчук тогда заявил, что объявляет голодовку.

Вскоре адвокат нардепа сообщила, что Мосийчук только пьет воду и планирует прекратить голодовку только после встречи с Шокиным.