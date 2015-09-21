Арестованный радикал Мосийчук назвал условие прекращения голодовки

Об этом он заявил сегодня во время допроса в изоляторе СБУ, сообщила его адвокат Оксана Мельник в эфире телеканала «112».

«Допрос проходил в изоляторе СБУ. Я присутствовала. Его допрашивали в качестве подозреваемого лица, но Игорь Мосийчук выдвинул требование, как народный депутат, что он хочет лично встретиться с генеральным прокурором и уже после этого он будет давать любые объяснения относительно того подозрения, которое ему выдвигается», - сообщила Мельник.

Она также отметила, что стороне защиты еще не удалось ознакомиться с материалами всех дел по Мосийчуку.

Мельник также рассказала, что Мосийчук на сегодняшний день только пьет воду и планирует прекратить голодовку только после встречи с Шокиным.

«Выглядит он неплохо. Голодовку он продолжает, о чем сообщил следователю. Голодовку он прекратит только после того, как состоится встреча с генпрокурором. Сейчас он пьет только воду. Состояние его здоровья более-менее нормальное. Если станет хуже, то медицинская часть, которая есть в изоляторе, будет оказывать ему медицинскую помощь», - сказала она.

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Адвокат также отметила, что каких-либо отклонений в состоянии его здоровья она не увидела. «Он сам подтвердил, что чувствует себя нормально», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Генпрокуратуры, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский районный суд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года.

Выслушав решение суда, Мосийчук тогда заявил, что объявляет голодовку.