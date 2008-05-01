Рудьковскому полегчало и он вышел на Майдан

На праздновании 1 Мая на столичном Майдане Независимости был замечен экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, политик был в хорошем расположении духа. Журналистам он рассказал, что чувствует себя лучше, но пока находится на лечении в дневном стационаре.

От политических комментариев Н.Рудьковский отказался, сославшись на то, что суд по делу должен пройти без политической шумихи.

Напомним, 9 февраля 2008 года СБУ задержала бывшего Министра транспорта и связи Украины Н.Рудьковского. В отношении него было возбуждено уголовное дело за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по авиамаршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). 20 марта прокуратура Киева завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Н.Рудьковского, и передала его на рассмотрение Печерского суда Киева.