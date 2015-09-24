В ходе побивания камнями шайтана в Мекке погибли более 300 человек (фото, видео)

Об этом сообщает Lenta.ru.

По последним данным, в результате давки погибли 310 человек, более 450 получили травмы. Всего в 2015 году на хадж в Мекку прибыли более 1,3 миллиона человек.

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В сети появилось видео, на котором показаны последствия давки. Видны лежащие на земле тела паломников, погибших во время совершения хаджа.

Напомним, мусульмане всего мира отмечают главный праздник в Исламе - праздник жертвоприношения Ид аль-Адха или Курбан-Байрам, который в этом году приходится на 24-26 сентября.