В ходе побивания камнями шайтана в Мекке погибли более 300 человек (фото, видео)
13:22, 24 сентября 2015Политика
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Во время давки в священном для мусульман саудовском городе Мекка погибли погибли более 310 человек.
Об этом сообщает Lenta.ru.
По последним данным, в результате давки погибли 310 человек, более 450 получили травмы. Всего в 2015 году на хадж в Мекку прибыли более 1,3 миллиона человек.
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В сети появилось видео, на котором показаны последствия давки. Видны лежащие на земле тела паломников, погибших во время совершения хаджа.
Напомним, мусульмане всего мира отмечают главный праздник в Исламе - праздник жертвоприношения Ид аль-Адха или Курбан-Байрам, который в этом году приходится на 24-26 сентября.
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