Тимошенко отменила визит в Швецию из-за... ”внутриполитической ситуации”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила официальный визит в Швецию, который должен был состояться на следующей неделе.

Об этом сообщают «Подробности» со ссылкой на шведскую газету "Свенска Дагбладет".

Газета отмечает, что, "к большому удивлению чиновников МИД королевства, это, уже спланированное во всех деталях мероприятие, так и не состоится".

В письме шведской стороне администрация украинского премьера ссылается на "внутриполитическую ситуацию". В то же время шведские эксперты предполагают, что причиной отмены визита стала политическая борьба между Ю.ТИМОШЕНКО и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, которая в настоящее время настолько интенсивна, что премьер не решается оставить Киев хотя бы на несколько дней.