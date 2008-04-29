В парламентскую комиссию передали материалы о земельных нарушениях в Киеве

Экологическая комиссия Киевсовета направила Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования деятельности должностных лиц Киевгорсовета и горгосадминистрации материалы относительно выявленных нарушений в сфере земельного законодательства со стороны власти столицы.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики, кандидата в депутаты городского совета от Блока Виталия Кличко на внеочередных выборах в столице Анатолия КОВАЛЕНКО.

Как отметил А.КОВАЛЕНКО, экологическая комиссия направила обращение в ВСК о выявленных нарушениях действующего законодательства при отведении земельных участков в Киеве за счет рекреационных территорий и природоохранных земель, которые происходили на протяжении последних двух лет деятельности Киевсовета V созыва.

Председатель комиссии подчеркнул, что соответствующие вопросы включались в повестку дня пленарных заседаний сессий Киевского городского совета без согласования, а иногда без ведома или без учета замечаний профильной постоянной комиссии Киевсовета.

А.КОВАЛЕНКО также отмечает, что с целью устранения нарушений действующего законодательства, в частности, в части, касающейся выполнения Программы развития зеленой зоны г. Киева до 2010 г. и концепции формирования зеленых насаждений в центральной части города, утвержденной решением Киевсовета от 19 июля 2005 г. (№ 806/3381), почти после каждого пленарного заседания сессии Киевсовета постоянная комиссия по вопросам экологической политики, на которую возложен контроль над выполнением отмеченной Программы, направляла обращения в столичную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку и принять соответствующие меры относительно решений Киевсовета об отведении земельных участков за счет территорий рекреационного и природоохранного назначения.

Так, по словам А.КОВАЛЕНКО, в прокуратуру Киева экологическая комиссия направила 12 обращений о нарушениях, выявленных на заседаниях сессии, которые проходили в период с декабря 2006 года по декабрь 2007 года. Кроме того, информация о выявленных нарушениях также была направлена руководству Главной службы гуманитарной политики и по вопросам сохранения национального культурного наследия Секретариата Президента Украины.

„Собранная экологической комиссией информация позволяет говорить об игнорировании действующей городской властью решения Киевсовета от 19 июля 2005 г. о Программе развития зеленой зоны Киева до 2010 года и концепции формирования зеленых насаждений в центральной его части, и системные нарушения при отведении земельных участков под строительство за счет парков и скверов города, а, следовательно, нуждается в надлежащей оценке со стороны депутатской следственной комиссии", - выразил убеждение А.КОВАЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Верховная Рада создала Временную следственную комиссию парламента по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа. ВСК возглавил народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО.

14 апреля Н.ТОМЕНКО сообщил, что большое количество решений киевской власти имеют откровенно незаконный или коррупционный характер. По его словам, эти решения не вписываются в общую стратегию развития города Киева или создают препятствия для его развития.

17 апреля во время очередного заседания комиссии Н.ТОМЕНКО сообщил, что ВСК направила ряд обращений в городскую прокуратуру и Генеральную прокуратуру Украины относительно грубых нарушений властью столицы требований земельного и природоохранного законодательства.

Созданная Президентом Украины следственная комиссия для проведения проверки деятельности мэра Киева завершила свою работу, но официальные заключения еще не обнародовала.