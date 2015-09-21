Генсек НАТО: совместные учения являются возможностью учиться вместе спасать человеческие жизни

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на Яворовском полигоне во Львовской области, открывая учения Украина-2015, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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"НАТО существует для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. И это касается ликвидации последствий катастроф. Каждый раз представители многих стран собираются вместе учиться не как воевать, а как работать вместе перед лицом катастрофы, спасать человеческие жизни", - сказал он.

Столтенберг отметил, что эти учения не являются военными, а являются "возможностью для тех, кто должен реагировать первым на опасности из стран альянса и стран партнеров, работать вместе".

Генсек напомнил, что НАТО проводит такие учения уже 15 лет. "К сожалению, эта страна знает о катастрофах. Украина и партнеры должны быть готовыми и способными реагировать", - отметил он.