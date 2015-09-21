Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Украину с первым визитом
16:18, 21 сентября 2015Политика
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину с двухдневным визитом.
REUTERS
Это его первый визит после назначения на должность, который осуществляется по приглашению украинского президента Петра Порошенко.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН, самолет бельгийских военно-воздушных сил с Столтенбергом на борту приземлился во львовском аэропорту.
В первый день визита Столтенберг и Порошенко откроют совместные учения Украина-НАТО по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций "Украина-2015", которые будут проходить на Яворовском полигоне в Львовской области.
На следующий день Столтенберг примет участие в тематическом заседании СНБО по вопросам реформирования сектора безопасности и обороны.
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