Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Украину с первым визитом

Это его первый визит после назначения на должность, который осуществляется по приглашению украинского президента Петра Порошенко.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, самолет бельгийских военно-воздушных сил с Столтенбергом на борту приземлился во львовском аэропорту.

В первый день визита Столтенберг и Порошенко откроют совместные учения Украина-НАТО по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций "Украина-2015", которые будут проходить на Яворовском полигоне в Львовской области.

На следующий день Столтенберг примет участие в тематическом заседании СНБО по вопросам реформирования сектора безопасности и обороны.