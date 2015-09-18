Суд отказал адвокатам депутата Мосийчука в отводе судьи

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Печерского райсуда Олеся Батрин.

Таким образом, судья Карабань продолжит рассмотрение ходатайства об избрании Мосийчуку меры пресечения.

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Как сообщал УНИАН, сторона защиты Мосийчука заявила отвод следственному судье Карабаню, который должен был рассматривать ходатайство Генпрокуратуры об избрании депутату меры пресечения. Защитники Мосийчука объяснили, что недавно между Карабанем и Мосийчуком имел место личный конфликт, из-за чего есть сомнения в непредвзятости и объективности судьи при принятии решения.

Вчера, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от Радикальной партии Мосийчука. Через некоторое время его задержали в здании ВР.

Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.