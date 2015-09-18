Защита радикала Мосийчука заявила отвод судье, в заседании объявлен перерыв на неопределенное время

Как передает корреспондент УНИАН, защитники Мосийчука объяснили, что недавно между Карабанем и Мосийчуком имел место личный конфликт, из-за чего есть сомнения в беспристрастности и объективности судьи при принятии решения.

Учитывая такой ход событий, в судебном заседании объявлен перерыв на неопределенное время для рассмотрения заявленного ходатайства другим судьей Печерского суда.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от Радикальной партии Мосийчука. Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 1, 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении служебного лица или гражданина, который исполняет гражданский долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1, 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины.