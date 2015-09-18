Защита радикала Мосийчука заявила отвод судье, в заседании объявлен перерыв на неопределенное время
Сторона защиты народного депутата Игоря Мосийчука заявила отвод следственному судье Печерского райсуда Киева Владимиру Карабаню, который рассматривает ходатайство Генпрокуратуры об избрании депутату меры пресечения.
Как передает корреспондент УНИАН, защитники Мосийчука объяснили, что недавно между Карабанем и Мосийчуком имел место личный конфликт, из-за чего есть сомнения в беспристрастности и объективности судьи при принятии решения.
Учитывая такой ход событий, в судебном заседании объявлен перерыв на неопределенное время для рассмотрения заявленного ходатайства другим судьей Печерского суда.
Читайте такжеСудебное рассмотрение дела Мосийчука перенесли - Ляшко
Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от Радикальной партии Мосийчука. Через некоторое время его задержали в здании ВР.
По информации Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 1, 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении служебного лица или гражданина, который исполняет гражданский долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1, 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины.