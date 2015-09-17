Генпрокуратура инкриминирует нардепу Мосийчуку 5 статей Уголовного кодекса

Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте ГПУ.

"Мосийчук подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 1, 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1, 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины", - говорится в сообщении.

Шокин в Раде также обратил внимание на то, что все доказательства в уголовном производстве собраны с соблюдением норм УПК.

Читайте такжеДепутата Мосийчука повезли в Генпрокуратуру - источник

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Мосийчука.

Перед этим в сессионном зале генеральный прокурор Виктор Шокин передал председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману соответствующее представление.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием Мосийчука, которое было снято скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения определенных вопросов за деньги.

Читайте такжеМосийчук заявил о мести со стороны Шокина и Порошенко за его обвинения в краже документов по делу Гонгадзе

Перед тем как продемонстрировать видео, Шокин отметил, что Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений одним из народных депутатов Украины. Он отметил, что в ходе расследования были проведены следственно-розыскные действия и собраны доказательства, подтверждающие вину депутата.

Читайте также"Ни одной купюры у меня нет": Мосийчук заявил, что обнародованное ГПУ видео смонтированное

Сам Мосийчук эти обвинения отвергает и заявляет, что видео было смонтировано, а все обвинения против него, обнародованные сегодня в парламенте, назвал “местью генпрокурора”.