В Украине происходит реставрация практик времен Януковича – эксперт

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политический эксперт аналитической группы «Левиафан» Валентин Гладких.

«Происходит реставрация тех социальных практик, которые существовали во времена Януковича: назначать на все должности своих родных, близких, землячество. Пусть сейчас скажут: сколько людей из винницкой мэрии работает в аппарате Администрации президента, какой конкурс они проходили, чтобы занять эти должности? Если мы посмотрим шире, то таких случаев увидим гораздо больше», – аргументировал свою позицию Гладких.

Эксперт акцентировал на том, что ни одному представителю прошлого преступного режима не было объявлено подозрение и в судебном порядке не была доказана его вина. В то же время политическая сила президента уже не таясь сотрудничает с представителями старой системы в парламенте.

По словам эксперта, «кроме юридически оформленной коалиции существует так называемая «ширка», и в случае необходимости президент Порошенко лично и его представитель в парламенте могут рассчитывать на голоса тех политических сил, которые формально не представлены в коалиции».