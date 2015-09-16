73 страны уже поддержали инициативу об ограничении права вето в СБ ООН в отдельных случаях - Сергеев
19:30, 16 сентября 2015Политика
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Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев заявляет, что на сегодняшний день 73 страны мира поддержали инициативу воздержания от права вето в Совете безопасности ООН в случаях, когда конфликты приобретают особую жестокость.
Россию предлагают лишить права вето / flickr.com/photos/sanjit
Об этом Сергеев написал в Твиттер.
«73 страны в списке на сегодняшний день», - написал Сергеев.
Утром в среду он сообщил, что эту инициативу поддержали 67 стран.
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«Важно! 67 стран уже поддержали инициативу воздержания от права вето в СБ ООН в случаях, когда конфликты приобретают особую жестокость», - написал Сергеев.
На сегодняшний день членами ООН являются 193 страны.
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