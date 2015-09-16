73 страны уже поддержали инициативу об ограничении права вето в СБ ООН в отдельных случаях - Сергеев

Об этом Сергеев написал в Твиттер.

«73 страны в списке на сегодняшний день», - написал Сергеев.

Утром в среду он сообщил, что эту инициативу поддержали 67 стран.

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«Важно! 67 стран уже поддержали инициативу воздержания от права вето в СБ ООН в случаях, когда конфликты приобретают особую жестокость», - написал Сергеев.

На сегодняшний день членами ООН являются 193 страны.