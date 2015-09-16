У Лаврова заявили, что Путин не будет говорить о конфликте в Украине на Генассамблее ООН

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы этот вопрос поднимать не планируем. Будет общеполитическая дискуссия на сессии, там будут выступать представители всех государств. Наверное, каким-то образом кто-то будет затрагивать и эту тему. Это серьезный конфликт, и он требует политического урегулирования, но какие-то серьезные мероприятия, связанные с украинскими событиями, я не знаю, чтобы кто-то сейчас планировал», - заявил замминистра иностранных дел Геннадий Гатилов.

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Гатилов подчеркнул, что основное внимание на сессии уделят вопросам терроризма.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Воскресное время» заявил, что Путин будет говорить об украинском кризисе.

28 августа Путин утвердил своим распоряжением состав делегации Российской Федерации для участия в работе 70-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке. В расписании юбилейной сессии ООН запланировано сразу два выступления президента России: на саммите по устойчивому развитию и в программе общих дебатов в первый день работы.

70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнется 15 сентября. 25-27 сентября пройдет саммит, на котором должны быть приняты глобальные цели в области устойчивого развития на период 2015 года. Они придут на смену Целям тысячелетия, принятым в 2000-м. 28 сентября откроется общеполитическая дискуссия, где смогут выступить представители всех 193 государств - членов ООН.

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Путин выступал на открытии Генассамблеи ООН в 2000, 2003 и 2005. На юбилейной, 60-й, сессии он призвал к реформированию международной организации и повышению эффективности ее Совбеза. При этом президент России также напомнил об опасности терроризма.