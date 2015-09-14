Тимошенко требует, чтобы коалиция прекратила коррупцию и отправила правительство в отставку

Об этом она сказала в кулуарах ВР, выйдя с согласительного совета, пишет Украинская правда.

"Либо эта коалиция прекращает коррупцию, отправляет в отставку это правительство, абсолютно непрофессиональное и коррумпированное и формирует новое правительство из людей, которые имеют достоинство, мораль, честь и интеллект, чтобы строить страну, или мы не видим, что такая коалиция делает и зачем она стране", - заявила Тимошенко.

Кроме того, она заявила, что в парламент спускаются документы, одобренные только семью людьми.

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"К сожалению, не проводятся открытые заседания коалиции при участии президента, премьера, при участии СМИ. Отработана совсем другая модель. Сейчас создан совет из семи человек, куда входит президент Украины, премьер, секретарь СНБО, министр внутренних дел, лидер фракции БПП Юрий Луценко, туда также водит по-моему Ложкин, если я не ошибаюсь", - сказала Тимошенко, назвав лишь шестерых человек.

"И в таком круге принимаются решения. Затем забрасываются в парламент без обсуждения и, основываясь на кнопкодавстве, по указанию, по мановению руки очередных "чечетовых", вот так принимаются решения. И поэтому страна идет в социально-экономический тупик", - заявила она.

Также Тимошенко заявила, что ее фракция поставила условие вынести на вторник отчет рабочей группы по изучению тарифов на цены на газ, проголосовать закон о снижении ренты на газ, а также требует голосования закон относительно цен на тепло для тех, у кого не установлены счетчики.

По ее словам, если это не будет сделано, фракция прекращает голосовать за любые законы кроме социальных.