"Батькивщина": координаторами коалиции должны быть представители "БПП" или "Народного фронта"

Лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко считает, что координаторами коалиции должны быть представители фракций «Блок Петра Порошенко» или “Народный фронт”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции.

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“Ни для кого не секрет, что решение коалиции принимаются на уровне двух крупнейших фракций, что даже создана специальная группа людей, которая состоит из 7 человек, которые принимают решения за весь парламент, за всю власть, за всю страну, а затем ломая парламент через колено приводят эти решения в жизнь. И именно поэтому “Батькивщина” не может дать своих руководителей для координации деятельности коалиции”, - сказала Тимошенко.

Она добавила, что решения формируются “за пределами парламента и за пределами коалиции”.

Так, по мнению Тимошенко, возглавлять коалицию и координировать ее работу в парламенте должны представители двух крупнейших фракций.

Как сообщалось, координатором коалиции был Олег Ляшко, но возглавляемая им фракция Радикальной партии вышла из коалиции.