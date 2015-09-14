На последнем судебном заседании по делу Пукача отсутствовала охрана и готовились провокации – Подольский

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

По его словам 11 сентября перед началом заседания ему нужно было подать несколько документов в канцелярию суда.

«В суде все устроено как и в любом государственном учреждении – ресепшн, где люди регистрируются, потом стоит металлоискатель, турникет, милиционер, который это все проверяет. Также всегда два-три милиционера стоят у ворот, чтобы следить за общественным порядком, потому что там бывают протесты и прочее. На улице обязательно милиция есть, на входе также есть правоохранители. А в этот раз во всем помещении и на улице не было ни одного правоохранителя. Все люди спокойно проходили, в помещении апелляционного суда был такой себе проходной двор. Нам нужно было пройти в канцелярию, и мы так бочком через турникеты, нас никто не останавливал. Тогда мы на это не обратили внимание», - рассказывает он.

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«После того, как мы приходим в суд, обычно нас встречает милиция. Там отдельный вход и заведена регистрация, чтобы те люди, которые заходят на публичный процесс были идентифицированы, чтобы не было провокаций, каких-то хулиганов. Все – потерпевшие, прокуроры, журналисты предъявляют удостоверения, паспорта, милиционер всех записывает, а потом заходим в зал - в фойе также, как правило, три-четыре милиционера. В зале также где-то четыре правоохранителя обычно находятся, они по всем углам стоят. На этот раз заходим в суд – двери настежь, ни одного милиционера», - добавляет Подольский.

«Так делают у нас, в России, везде для того, чтобы сделать какую-то провокацию руками титушек или кого-либо, они просто убирают милицию. На мой взгляд - это чистый почерк того, что готовилась крупная провокация», - убежден он.

«Единственное, что после того, как мы зашли - увидели это все, я обратился к публике сказал, что надо самоорганизоваться, мы проверили кто среди нас кем является, чтобы не было посторонних людей, потом мы вызвали распорядителей и сказали на камеры – что здесь готовится провокация и для этого специально убрали милицию, и в любой момент хулиган может зайти или гранату бросить или что угодно», - отметил потерпевший по делу «Гонгадзе-Подольского».

«Я требовал, чтобы в помещении, где идет судебное заседание была установлена охрана общественного порядка, была проведена регистрация всех присутствующих. Судьи не хотели это все слушать и говорили, что это не наше дело, однако я не давал ничего говорить, и через полчаса появилась милиционеры», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева 11 сентября перенес рассмотрение жалобы на приговор генералу МВД Украины Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, на 15 сентября.

Соответствующее решение принял председательствующий коллегии судей Апелляционного суда Киева Степан Гладий, удовлетворив таким образом просьбу нового адвоката Пукача и предоставив ему дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

Таким образом, следующее судебное заседание должно состояться 15 сентября в 14.00.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.