Адвокат по делу Пукача: Литвин предлагал Кучме решить вопрос с Гонгадзе через Кравченко

Как сообщает ТСН, согласно протоколу, Алексей Пукач "показал, что в сентябре-октябре 2000 года примерно в 20 или 22 часа уехал с работы на конспиративную квартиру, где его позвали к телефону. По телефону Фере (тогдашний руководитель аппарата МВД), приказал ему вернуться в министерство и прибыть в кабинет Кравченко (тогда глава МВД), что он и сделал. Когда он зашел в кабинет Кравченко, то там в комнате отдыха находились Фере и первый заместитель министра внутренних дел Джига. Кравченко стоял возле стула напротив них. Через некоторое время по телефону доложили Кравченко, как он понял, что приехал глава администрации президента Литвин. Через несколько минут в кабинет Кравченко, в комнату отдыха зашел Литвин. Кравченко стал представлять ему Фере и Джигу. На это Литвин ответил, что он знает их и что надо остаться наедине. Кравченко сказал Джиге и Фере, чтобы они вышли, а он (Пукач) остался. Кравченко начал представлять Литвина и его, не смотря на то, что Литвин настаивал остаться наедине. Кравченко указал на Пукача. На это Литвин ответил, что он знает, и снова настаивал, чтобы остаться наедине. Кравченко сказал, что он докладывал президенту и ему, Литвину, также следует, чтобы Литвин передал Леониду Даниловичу, что офицеры МВД преданы президенту и выполнят любое задание. Затем Кравченко сказал, чтобы он (Пукач) тоже вышел из кабинета, и он ушел. Кравченко и Литвин остались наедине".

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Кроме того, адвокат Александр Ельяшкевич сообщил, что была проведена международная экспертиза от 11 марта 2009 года изъятых записей разговоров от 3 июля 2000 года.

Записи содержат информацию о разговоре Кучмы и Литвина в кабинете, где последний предлагает Леониду Кучме решить вопрос с Георгием Гонгадзе через Кравченко: "Нет. Пусть Кравченко скажет, чтобы на него подействовали. Его надо пугнуть".

Также на записях есть разговор Кравченко с Кучмой, где последний передает разговор с Литвином: "А главное, что нужно - Володя [Литвин] говорит: "Нужно, чтобы его чеченцы украли и вывезли в Чечню, на х**, и выкуп попросили".

Из этого следует, отмечает Александр Ельяшкевич, что именно Владимир Литвин предложил Леониду Кучме решить вопрос с Гонгадзе через Кравченко.

Адвокат также отмечает, что Литвина допрашивали несколько раз в качестве свидетеля, однако "как следует из материала судебного дела, отсутствуют какие-либо сведения относительно допроса Литвина после получения следствием выводов международной экспертизы от 11 марта 2009 года, что является основанием о поднятии вопроса об умышленных преступных действиях лиц, проводивших досудебное расследование, или сознательное изъятие материалов допроса из материалов дела после окончания досудебного расследования. На это должен был обратить внимание судья Мельник во время рассмотрения дела судом первой инстанции, но он сознательно "не заметил" этих вопиющих фактов".