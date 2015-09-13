Порошенко: Если будет военное положение, никакого голосования за децентрализацию не произойдет

75% украинцев поддерживают децентрализацию.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое вышло в эфир вечером 13 сентября, передает Украинская правда.

"Одним из пунктов моей президентской программы была децентрализация. И я не позволю, чтобы этим словом пугали народ", - заявил Порошенко.

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Он отметил, что нельзя говорить о "тенденции меньшей поддержки" в парламенте по этому вопросу, и отметил, что для дальнейшего ее проведения необходимо провести серьезную разъяснительную работу.

При этом Порошенко выразил уверенность в том, что во время голосования во втором чтении закона об изменениях в Конституцию в части децентрализации "300 голосов будет".

"Я в этом уверен. Ни на кого я давить в этом вопросе не буду. Это должно быть сознательное решение сознательных политиков. Но - 300 голосов будет, если будет мир. Если будет наступление (российских войск на Донбассе), тогда будет военное положение, и тогда никакого голосования за децентрализацию не будет - менять Конституцию, когда военное положение - незаконно. Точка", - заявил Порошенко.

Как известно, 31 августа Верховная Рада в первом чтении согласилась внести изменения в Конституцию в части децентрализации власти.

За это проголосовали 265 депутатов. Детально просмотреть, кто как голосовал можно по этой ссылке.

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Голосование состоялось вопреки позиции фракций Радикальной партии Олега Ляшко и "Самопомочи", а также митингу под Верховной Радой людей, которые требовали не поддерживать эти изменения.

Принятый документ отправится на анализ Конституционного суда, после чего должен быть проголосован 300 голосами депутатов для внесения изменений в Конституцию.