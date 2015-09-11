Порошенко встретился с Нуланд, говорили об усилении финансовой помощи США Украине

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, собеседники подчеркнули необходимость дальнейшей координации усилий для обеспечения международной поддержки Украины в условиях агрессии со стороны России.

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Нуланд отметила, что США поддерживают последовательные усилия украинской стороны относительно установления устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

Были обсуждены актуальные вопросы украинско-американских отношений, в частности дальнейшие двусторонние контакты, возможность усиления финансовой помощи Украине со стороны США, а также мероприятия в рамках очередной сессии ГА ООН в Нью-Йорке в конце текущего месяца.

Представительница Государственного департамента также отметила важные и решительные шаги Украины по децентрализации власти и отметила полное соответствие конституционных изменений в Минским договоренностям, подчеркивается в сообщении.