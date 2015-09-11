Порошенко не сказал, что будет, если Минские соглашения не выполнят в 2015 году – Кучма
12:53, 11 сентября 2015Политика
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Президент Петр Порошенко не сказал, что будет, если Минский протокол не будет выполнен в 2015 году.
Минскиесоглашениядолжныбытьвыполненыв2015году, заявилКучма / Фото УНИАН
Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает корреспондент УНИАН.
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Отвечая на вопрос журналиста, что будет, если не будут выполнены условия Минского договора до конца 2015 года, Кучма ответил: "Надо задать этот вопрос "нормандской четверке", они создавали Трехстороннюю контактную группу. Президент сказал, что надо сделать все от нас зависящее, чтобы этот протокол был выполнен. А если не будет, то он не ответил".
Ранее Кучма заявил, что Украина настаивает на возвращении до конца года своего контроля на границе с РФ.
Все пункты Минских договоренностей должны быть выполнены до конца года
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