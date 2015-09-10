Порошенко обсудил с главой МИД Люксембурга вопрос поддержки Украины в противодействии агрессии и реализации реформ

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко подчеркнул, что Украина возлагает особые надежды на Люксембург, председательствующий во втором полугодии в Совете Европейского Союза, в вопросах усиления поддержки и солидарности ЕС с Украиной в противостоянии российской агрессии и внедрении реформ.

Стороны обсудили развитие ситуации на Донбассе, состояние выполнения Минских соглашений и итоги последних телефонных переговоров в рамках «нормандского формата», состоявшихся накануне. Порошенко подчеркнул, что важнейшей задачей на данный момент является закрепление полного и устойчивого режима прекращения огня.

Президент отметил, что Украина прилагает значительные усилия для решения гуманитарных проблем населения, оказавшегося на оккупированных территориях Донбасса. Так, в пунктах пропуска на линии разграничения гуманитарно-логистические центры, в которых можно приобрести все необходимые товары по ценам, которые действуют в Украине и которые значительно ниже, чем цены на оккупированных территориях.

В свою очередь, Ассельборн высоко оценил неукоснительное выполнение Украиной Минских договоренностей.

Во время встречи были обсуждены перспективы завершения ратификации государствами – членами ЕС Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Президент Украины сообщил хорошие новости, что в этот день Сенат Италии ратифицировал это Соглашение и выразил надежду, что Греция и Кипр также не будут медлить с таким решением.

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Собеседники обсудили перспективы введения безвизового режима для украинских граждан.

Президент попросил главу МИД Люксембурга передать приглашение посетить Украину с визитом премьер-министру этой страны Ксавье Беттелю.

Президент выразил надежду на то, что Форум «Ялтинская европейская стратегия», который был учрежден на территории Крыма, но уже второй год из-за аннексии полуострова проходит в Киеве, вернется в Ялту, в украинский Крым.

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Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн подчеркивает, что Европейский Союз более солидарен и объединенный к Украине, чем к проблемам миграции. Ассельборн заверил, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину как важного партнера ЕС.