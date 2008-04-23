Довгий утверждает, что Кличко сделал киевлян заложниками своей борьбы за власть

Член Блока Леонида Черновецкого, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ утверждает, что “миллионы киевлян оказались сегодня заложниками политической борьбы Виталия КЛИЧКО за мэрское кресло”.

«Шевченковский районный суд, отклонив ходатайство об отмене своего же постановления относительно приостановки выполнения решений Киевсовета от 1 октября прошлого года, фактически парализовал некоторые из сфер жизнедеятельности столицы», – говорится в переданном агентству УНИАН комментарии О.ДОВГОГО, размещенном на его персональном веб-сайте.

По словам О.ДОВГОГО, именно таким на данный момент является результат судебного иска В.КЛИЧКО и его избирательного штаба.

“В стремлении любой ценой как можно дольше и помпезнее раскручивать судебный процесс против действующей власти, - считает О.ДОВГИЙ, - оппозиционные кандидаты на должность городского председателя несколько переиграли самих себя”.

“Постановление суда, которого они добивались, – уточняет секретарь Киевсовета, – основывается якобы на существующей опасности причинения вреда правам, свободам и интересам истца (Виталия КЛИЧКО). Суд в который раз перенесен (на 5 мая – УНИАН)”.

“Добившись такого решения, – отмечает О.ДОВГИЙ, – В.КЛИЧКО должен объяснить киевлянам, почему отныне отсутствуют законные основания для выполнения ряда социальных программ в столице для реализации тех или других проектов, направленных на развитие города и улучшения благосостояния его жителей».

По его словам, 1 октября 2007 года решениями Киевсовета было создано спецзаведение «Центр учета бездомных граждан», детская стоматологическая поликлиника в Оболонском районе, реорганизован Киевский городской клинический эндокринологический центр, оформлено право пользования земельным участком для Киевской детской музыкальной школы №14.

«Неужели кандидат в мэры столицы видит опасность для себя в решениях горсовета о демонтаже и переоборудовании сотен тепловых сетей? – спрашивает О.ДОВГИЙ. – Неужели для В.КЛИЧКО как гражданина оскорбительно и опасно решение о стабилизации финансового положения коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс», которым горсовет выделил дополнительное целевое финансирование для погашения кредитов, чтобы в городе не состоялось повышение платы за проезд в общественном транспорте и метро?»

«Все это прозрачные и понятные примеры того, чем оборачивается игра с правосудием, использованием его не на благо общества и ради справедливости, а в собственных политических интересах», – отмечает секретарь Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2007 года В.КЛИЧКО обжаловал в Шевченковском райсуде столицы решения Киевсовета, принятые 1 октября 2007 года. Он просил суд признать незаконными эти решения.

8 апреля 2008 года Шевченковский районный суд столицы своим постановлением остановил действие решений Киевсовета от 1 октября 2007 года до завершения рассмотрения дела по сути.

Сегодня, 23 апреля, суд решил продолжить заседание 5 мая и вызывает на этот день четырех новых свидетелей – депутатов Киевсовета Алексея ОМЕЛЬЯНЕНКО, Николая ЛАМБУЦКОГО, Светлану ЗОРИНУ и Людмилу КАЧУРОВУ.