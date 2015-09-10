"Когда Вы Бастрыкину "кулей в лоб" попали, не дружит он с тех пор с головой": Яценюку "в Чечне" посвятили песню (видео)
Американский дальнобойщик украинского происхождения Вадим Дубовский посвятил песню премьер-министру Украины Арсению Яценюку.
Это произошло после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что Яценюк принимал участие в войне в Чечне.
Песня дальнобойщика в честь Яценюка опубликована на канале Дубовского в Youtube.
Ниже приводим текст песни и видео:
Арсений Петрович, Вы долго скрывали
Участие в прошлой войне,
Но подозревал я давно, что воевали
На правильной Вы стороне!
Но подозревал я давно, что воевали
На правильной Вы стороне!
Вы храбро и дерзко всегда воевали,
Но то был особенный бой,
Когда Вы Бастрыкину "кулей в лоб" попали,
Не дружит он с тех пор с головой!
Вы метко Бастрыкину "кулей в лоб" попали,
Не дружит с тех пор с головой!
Арсений, Арсений! Теперь миллионы
От смеха лежат под столом!
Вас мама и папа Арсением назвали,
Враги называют Орлом!
Мы ласково Кроликом Сеней называли,
Враги называют Орлом!
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Напомним, 8 сентября глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что, по данным следствия, Арсений Яценюк воевал в карательных отрядах "Арго", а затем "Викинг" против российских военных.
В свою очередь пресс-секретарь Арсения Яценюка посоветовала "российскому режиму провести психиатрическую экспертизу председателя следственного комитета РФ Бастрыкина".