"Когда Вы Бастрыкину "кулей в лоб" попали, не дружит он с тех пор с головой": Яценюку "в Чечне" посвятили песню (видео)

Это произошло после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что Яценюк принимал участие в войне в Чечне.

Песня дальнобойщика в честь Яценюка опубликована на канале Дубовского в Youtube.

Ниже приводим текст песни и видео:

Арсений Петрович, Вы долго скрывали

Участие в прошлой войне,

Но подозревал я давно, что воевали

На правильной Вы стороне!

Но подозревал я давно, что воевали

На правильной Вы стороне!

Вы храбро и дерзко всегда воевали,

Но то был особенный бой,

Когда Вы Бастрыкину "кулей в лоб" попали,

Не дружит он с тех пор с головой!

Вы метко Бастрыкину "кулей в лоб" попали,

Не дружит с тех пор с головой!

Арсений, Арсений! Теперь миллионы

От смеха лежат под столом!

Вас мама и папа Арсением назвали,

Враги называют Орлом!

Мы ласково Кроликом Сеней называли,

Враги называют Орлом!

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Напомним, 8 сентября глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что, по данным следствия, Арсений Яценюк воевал в карательных отрядах "Арго", а затем "Викинг" против российских военных.

В свою очередь пресс-секретарь Арсения Яценюка посоветовала "российскому режиму провести психиатрическую экспертизу председателя следственного комитета РФ Бастрыкина".