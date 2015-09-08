У Яценюка советуют путинскому режиму назначить Бастрыкину психиатрическую экспертизу
Пресс-секретарь Яценюка отметила, что Геббельс и нацистская пропагандистская машина могут стоя аплодировать команде Путина.
У премьер-министра Украины Арсения Яценюк посоветовали властям России провести психиатрическую экспертизу главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Об этом написала пресс-секретарь Яценюк Ольга Лаппо на своей странице в Facebook.
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"Мы советуем российскому режиму провести психиатрическую экспертизу главы следственного комитета РФ Бастрыкина. Это именно тот Бастрыкин, который вместе с другими психопатами цинично осудили Надежду Савченко, Олега Сенцова и других украинских патриотов. Геббельс и нацистская пропагандистская машина могут стоя аплодировать команде Путина", - говорится в сообщении.
Напомним, глава СК РФ Батрыкин в интервью правительственной "Российской газете" заявил, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне.
Ми радимо російському режиму провести психіатричну експертизу голови слідчого комітету РФ Бастрикіна. Це саме той Бастри...Posted by Ольга Лаппо on 8 вересня 2015 р.