У Яценюка советуют путинскому режиму назначить Бастрыкину психиатрическую экспертизу

У премьер-министра Украины Арсения Яценюк посоветовали властям России провести психиатрическую экспертизу главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Об этом написала пресс-секретарь Яценюк Ольга Лаппо на своей странице в Facebook.

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"Мы советуем российскому режиму провести психиатрическую экспертизу главы следственного комитета РФ Бастрыкина. Это именно тот Бастрыкин, который вместе с другими психопатами цинично осудили Надежду Савченко, Олега Сенцова и других украинских патриотов. Геббельс и нацистская пропагандистская машина могут стоя аплодировать команде Путина", - говорится в сообщении.

Напомним, глава СК РФ Батрыкин в интервью правительственной "Российской газете" заявил, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне.