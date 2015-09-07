Гройсман объяснил, почему не может стать координатором коалиции
Гройсман надеется, что будет определен координатор коалиции, который сможет эффективно построить работу.
Председатель Верховной Рады Украины не может быть координатором коалиции.
Об этом сказал руководитель парламента Владимир Гройсман в эфире радио «Свобода» .
Он отметил, что «сейчас после того как партия Ляшко вышла из коалиции, встает вопрос о нового координатора».
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«И я имею надежду на то, что будет определен координатор коалиции, который сможет эффективно выстроить эту работу», - подчеркнул Гройсман.
При этом он отметил, что ему предлагали стать координатором коалиции, но «понятно, что председатель парламента не может быть координатором коалиции по многим причинам, и основная из них, что является весь парламент, работу которого надо модерировать и стараться максимально конструктивно побывать взаимодействие всех представителей парламента, в частности, и внефракционных».
Как известно, координатором коалиции последнее время был Олег Ляшко, но фракция Радикально партии вышла из коалиции.