Гройсман объяснил, почему не может стать координатором коалиции

Председатель Верховной Рады Украины не может быть координатором коалиции.

Об этом сказал руководитель парламента Владимир Гройсман в эфире радио «Свобода» .

Он отметил, что «сейчас после того как партия Ляшко вышла из коалиции, встает вопрос о нового координатора».

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«И я имею надежду на то, что будет определен координатор коалиции, который сможет эффективно выстроить эту работу», - подчеркнул Гройсман.

При этом он отметил, что ему предлагали стать координатором коалиции, но «понятно, что председатель парламента не может быть координатором коалиции по многим причинам, и основная из них, что является весь парламент, работу которого надо модерировать и стараться максимально конструктивно побывать взаимодействие всех представителей парламента, в частности, и внефракционных».

Как известно, координатором коалиции последнее время был Олег Ляшко, но фракция Радикально партии вышла из коалиции.