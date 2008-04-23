Национальный конституционный совет перенесли: Яценюк плохо себя чувствует

Заседание Национального конституционного совета перенесено по просьбе председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК сообщила, что А.ЯЦЕНЮК вернулся из Португалии, но плохо себя чувствует. Поэтому Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение перенести заседание Конституционного совета по просьбе спикера.

М.СТАВНИЙЧУК высказала мнение, что заседание состоится сразу после майских праздников.

Также она сообщила, что всем, кто собрался на заседание, был роздан проект концепции реформирования Конституции Украины, и за майские праздники они смогут с ним ознакомиться.