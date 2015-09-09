Миссия ОБСЕ вчера зафиксировала в Донецкой области более 230 взрывов

Об этом говорится в отчете от 8 сентября, опубликованном сегодня.

"Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 231 взрыв в Донецкой области и 16 – в Луганской области. СММ также наблюдала за перемещением военной техники в Донецкой области", - сказано в отчете.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала перевозку "груза-200" в РФ украинским микроавтобусом

Наблюдатели ОБСЕ отмечают, что, "находясь на наблюдательном пункте Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка зафиксировали 125 взрывов".

Миссия сообщает, что, в свою очередь, офицеры Вооруженных сил Украины и России в СЦКК зафиксировали 110 взрывов вокруг Донецкого аэропорта.

Также наблюдатели мониторинговой миссии в центре Донецка наблюдали за мероприятиями, посвященными освобождению города от нацистов. Миссия заявляет, что эти мероприятия посетило около тысячи человек. При этом, находясь в это время в центре города, наблюдатели услышали 58 взрывов, которые были сопоставимы с артиллерийским и минометным огнем в период между 10.30 и 12.07. Наблюдатели не смогли определить тип вооружения и с какой стороны велся огонь.

Кроме того, СММ в Луганской области был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Счастье, где наблюдатели услышали 16 взрывов.