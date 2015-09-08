В Луганске автомобиль ОБСЕ столкнулся с троллейбусом (фото)
15:28, 08 сентября 2015Общество
1721 0
В Луганске автомобиль ОБСЕ столкнулся с троллейбусом.
ДТП произошло возле около восьми утра / Lugansk Today
Об этом сообщает в Twitter Lugansk Today.
"Сегодня утром водитель троллейбуса Светлана мужественно протаранила автомобиль ОБСЕ возле офиса (специальной мониторинговой) миссии", - говорится в сообщении.
Очевидцы происшествия в соцсети "Вконтакте" сообщали, что инцидент произошел около восьми утра.
Авария произошла возле офиса ОБСЕ / Lugansk Today
"Сегодня около 8 утра ОБСЕ не заметила троллейбус", - пишет сообщество "Украинский Луганск".
Это уже не первое ДТП с участием наблюдателей ОБСЕ. Ранее в Донецке водитель автомобиля СММ выехал на встречную полосу и врезался в легковое авто.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter