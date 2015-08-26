В России собираются судить членов УНА-УНСО, которых обвиняют в участии в боях в Чечне

В Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела против двух граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха по обвинению в участии в боях против российских военнослужащих в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении участников "банды, состоящей из членов националистической организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) - граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха".

Читайте такжеВ России дипломатов не пускают к заключенным на территории РФ гражданам Украины – МИД

Заявляется, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (руководство и участие в банде), п.п. «в, з, н» ст. 102 УК РСФСР (убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга), ч. 2 ст. 15, п.п. «в, з, н» ст. 102 УК РСФСР (покушение на убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга).

По версии российского следствия, в "начале 1990-х годов на территории Украины была создана военизированная политическая организация праворадикального толка «УНА-УНСО», придерживающаяся националистической идеологии, одними из целей и задач которой являлись оказание противодействия российским властям в любой форме и уничтожение граждан РФ русской национальности".

Следователи утверждают, что, «разделяя указанные цели и задачи, в указанное время на территории Украины в ее состав вошли граждане Украины Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Малофеев, Александр Музычко и другие лица».

При этом отмечается, что «в связи с созданием на территории Чеченской Республики Российской Федерации в период с 1991 года устойчивых вооруженных групп (банд) с целью ее насильственного отторжения от России и образования на ее территории независимого исламского государства началом боевых действий по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике, в декабре 1994 года, находясь на территории Украины, Карпюк, Музычко и другие лица приняли активное участие в организации устойчивых вооруженных групп, состоящих из наиболее радикально настроенных членов «УНА-УНСО», для их последующего участия в вооруженном конфликте на территории России на стороне самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия».

Заявляется, что в это же время Карпюк вместе с Дмитрием Корчинским и другими лицами из числа руководителей и членов «УНА-УНСО» прибыли из Украины в Чеченскую Республику с тем, чтобы в составе вооруженной группы из числа членов «УНА-УНСО» и совместно с членами банд, возглавляемых Асланом Масхадовым, Шамилем Басаевым и другими лицами, совершать нападения и убийства граждан, военнослужащих вооруженных сил РФ, а также сотрудников правоохранительных органов.

«Так, выполняя приказы руководителей банды, Карпюк совместно с Музычко возглавили банду под названием «Викинг», в которую также вошли участники «УНА-УНСО» Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Александр Малофеев, Станислав Клых и другие лица», - утверждают российские следователи.

Они заявляют, что в период с декабря 1994 по январь 1995 года Карпюк, Клых, Малофеев совместно с другими участниками банд неоднократно принимали активное участие в боестолкновениях с военнослужащими ВС РФ на территории Президентского дворца, площади «Минутка» и железнодорожного вокзала города Грозного, в ходе которых убили не менее 30 военнослужащих и не менее 13 причинили ранения.

Читайте такжеАдвокат: лидера УНА, похищенного спецслужбами РФ, возможно, уже нет в живых

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Карпюка и Клыха с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

«Ранее в отношении участника банды «Викинг» - гражданина Украины Александра Малофеева уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, которое также с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в Следственном комитете РФ.

Как сообщал УНИАН, Клых и Карпюк были арестованы более года назад, и за это время к ним ни разу не был допущен консул Украины.